АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил 100000 человек вместе с парализованными и слепыми пациентами
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

Штаны Тимати не выдержали провального концерта Егора Крида, порвавшись прямо на сцене

На днях знаменитый российский рэпер Тимати попал в очень неловкую ситуацию. На концерте Егора Крида, где он выступал в качестве приглашенного артиста, у него порвались штаны, в самом пикантном месте.

Все произошло во время того, как молодой человек вбегал на сцену. Однако тот явно не в первый раз сталкивается с такими проблемами, а потому быстро нашел выход – скрепил место разрыва скрепками.

Штаны Тимати не выдержали провального концерта Егора Крида, порвавшись прямо на сцене

Кроме того, оголенную часть тела рэпера также скрывала и длинная майка, которую он выбрал для выхода на сцену.

По словам поклонников из фан-зоны, видно им ничего не было, поэтому Тимати не стоит волноваться за свое достоинство, поскольку у него есть уйма других причин, на которые нужно потратить свои нервные клетки, к примеру, на Егора Крида.

Штаны Тимати не выдержали провального концерта Егора Крида, порвавшись прямо на сцене

Публика считает, что проект с этим рэпером у Тимати прогорел и не приносит должного успеха. И хотя сам он заявил, что в «Ледовом дворце», где выступал Крид был sold out, присутствующие на концерте фанаты заявили, что пустовало около 40% мест.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 09:41
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Facebook уберет рекламу для тех, кто будет за это
Ольга Бузова прилетела с волжских гастролей домой
Пользователи раскритиковали куличи Ирины
Ученые: Овсянка не подходит для завтрака из-за
Анастасия Волочкова: Меня постоянно грабил личный
Слухи и новости «Дома-2»: Юлия Ефременкова
Штаны Тимати не выдержали провального концерта
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил
Мария Кохно станет профессиональным визажистом
Apple Glass выйдут на рынок раньше заявленного
Лена Хромина до сих пор винит себя в уходе
Ксении Собчак не везёт с погодой в Таиланде
В Иерусалиме верующие люди увидели чудо
Элла Суханова рассказала, что страдала от
Зрители считают, что Майя Донцова и Алексей Купин
Ученые из MIT разработали устройство для чтения
Фанаты обвинили Ольгу Бузову в использовании
Анне Семенович посчастливилось отдыхать «в самом
НР представила обновленную версию рабочей станции
Забытая всеми Диана Шурыгина пытается напомнить о
Светлана Бондарчук пришла на «Цыничные чтения» в
Российские ученые начали проектировать аппарат
Ученые обнаружили на дне турецкого озера Ван
Настасья Самбурская потеряла веру в мужчин, но
Полина Гагарина: Мой муж прекрасно готовит!
В Тольятти впервые показали номер на песню Ольги
Опасные бактерии в мясе поможет выявить
Фонд Сороса готов вложиться в биткоин, но пока
Наследницы Натальи Чистяковой-Ионовой любят
Новый вид стволовых клеток будет лечить
Просмотреть все новости