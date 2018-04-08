Штаны Тимати не выдержали провального концерта Егора Крида, порвавшись прямо на сцене

Все произошло во время того, как молодой человек вбегал на сцену. Однако тот явно не в первый раз сталкивается с такими проблемами, а потому быстро нашел выход – скрепил место разрыва скрепками.Кроме того, оголенную часть тела рэпера также скрывала и длинная майка, которую он выбрал для выхода на сцену.По словам поклонников из фан-зоны, видно им ничего не было, поэтому Тимати не стоит волноваться за свое достоинство, поскольку у него есть уйма других причин, на которые нужно потратить свои нервные клетки, к примеру, на Егора Крида.Публика считает, что проект с этим рэпером у Тимати прогорел и не приносит должного успеха. И хотя сам он заявил, что в «Ледовом дворце», где выступал Крид был sold out, присутствующие на концерте фанаты заявили, что пустовало около 40% мест.