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Мария Кохно станет профессиональным визажистом

Бывшая участница скандально известного реалити-шоу «Дом-2» Маша Кохно скоро получит диплом визажиста, дабы уметь создавать профессиональный мейк-ап не только себе, но и своим подругам.

Мария Кохно станет профессиональным визажистом

Экс-участница знаменитой телестройки, которую активно пытаются привлечь вернуться на проект, может появиться на Поляне в качестве члена команды. На протяжении долгого времени Кохно мечтала научиться мастерству макияжа, чтобы создавать красивые образы и больше не делать глупых ошибок.

К примеру, однажды Маша переборщила со скульптурированием лица, из-за чего в последствие получила на лбу странные тёмные пятна. Теперь же звезда проекта уверена в своем профессионализме, ведь на днях сможет похвастаться перед поклонниками сертификатом.

«Ура, ура, ура! Уже скоро я получу диплом визажиста. Мои занятия это такой кайф, научилась делать форму лица и глаз ту, что подходит под моё настроение. И как жаль, что я раньше этого всего не умела! До встречи в следующем прямом эфире!» - заявила блогерша.

Кроме прочего, многие видят Марию участницей «Дома-2», ведь по разговорам, на съемочной площадке девушка должна была появиться уже 7 апреля, однако возвращение затягивается.

Руководство «Дома-2» предложило Кохно выступить в качестве преподавателя музыки для Александра Гобозова, а значит, она может стать частью команды телешоу. А быть может, Маше захочется стать домовским визажистом, как этим занимается Кристина Ослина не без влияния Андрея Черкасова.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:27
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