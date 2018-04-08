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Лена Хромина до сих пор винит себя в уходе Саймона Марданшина из «Дома-2»

Не так давно эпатажная участница телепроекта «Дом-2» Елена Хромина подверглась жесткой критике со стороны телезрителей, которые назвали ее «больной» и отвратительной.

Лена Хромина до сих пор винит себя в уходе Саймона Марданшина из «Дома-2»

Однако тяжелее всего ей довелось перенести публичный звонок бывшему избраннику Саймону Марданшину. Девушка призналась, что не была готова к такому разговору, так как до сих пор чувствует на себе вину из-за его изгнания с телестройки.

«Я действительно чувствую вину за то, что он ушел, хотя для меня странно, когда мужчина не имеет ответственности за свои ошибки и перекладывает вину на женщину», - сообщила Лена.

Однако затем она добавила, что на самом деле Сэм покинул Поляну не из-за нее, а за свои поступки и за рукоприкладство в отношении девушек. И, тем не менее, Хромина продолжает себя «накручивать».

Девушка поблагодарила экспертов за ее поддержку, а также выразила слова благодарности Сергею Звереву, который подарил ей корону и назвал самой красивой. К слову, высказались все очень негативно, однако Лена по-прежнему верит, что у нее на проекте есть друзья, которые ее всегда поддержат.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:15
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