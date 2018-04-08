Ксении Собчак не везёт с погодой в Таиланде

«С погодой нам, конечно, не очень повезло. Пришлось успокаивать себя мантрой «у природы нет плохой погоды», тем более что прелесть есть и в купании под дождем! Тропические ливни могут быть прекрасными, главное иметь под рукой стильный дождевик!», - подписала Ксения свою публикацию.

«Незнай че поперлись в Азию в апреле. Дураки что ли? Там дожди с апреля по ноябрь», «Держитесь! Зато через несколько дней там праздник Сонгкран будет. Будет весело и тоже мокро)», «Хорошая погода для хороших людей...», «А на какую погоду вы ехали в начале апреля?», - пишут пользователи Сети.

Поначалу девушка делилась со своими подписчиками красочными солнечными снимками на фоне моря, однако, судя по последним кадрам, погода там очень испортилась.Об этом пишет и сама теледива. В своем микроблоге она опубликовала снимок, на котором позировала не в купальнике, как это принято на отдыхе, а в дождевике.Не стали молчать и фанаты Собчак. В комментариях под снимком они стали писать о том, что каждый отдыхающий знает о том, какая сейчас погода в Азии, а если и не знает, то обязательно смотрит прогнозы, чтобы потом не быть таким разочарованным.