Ксении Собчак не везёт с погодой в Таиланде
Несколько дней назад экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак, которая в этом году баллотировалась в президенты России, после окончания выборов решила немного отдохнуть и отправилась вместе с мужем Максимом Виторганом и сыном Платоном в Таиланд.
Поначалу девушка делилась со своими подписчиками красочными солнечными снимками на фоне моря, однако, судя по последним кадрам, погода там очень испортилась.
Об этом пишет и сама теледива. В своем микроблоге она опубликовала снимок, на котором позировала не в купальнике, как это принято на отдыхе, а в дождевике.
Не стали молчать и фанаты Собчак. В комментариях под снимком они стали писать о том, что каждый отдыхающий знает о том, какая сейчас погода в Азии, а если и не знает, то обязательно смотрит прогнозы, чтобы потом не быть таким разочарованным.
Поначалу девушка делилась со своими подписчиками красочными солнечными снимками на фоне моря, однако, судя по последним кадрам, погода там очень испортилась.
Об этом пишет и сама теледива. В своем микроблоге она опубликовала снимок, на котором позировала не в купальнике, как это принято на отдыхе, а в дождевике.
«С погодой нам, конечно, не очень повезло. Пришлось успокаивать себя мантрой «у природы нет плохой погоды», тем более что прелесть есть и в купании под дождем! Тропические ливни могут быть прекрасными, главное иметь под рукой стильный дождевик!», - подписала Ксения свою публикацию.
Не стали молчать и фанаты Собчак. В комментариях под снимком они стали писать о том, что каждый отдыхающий знает о том, какая сейчас погода в Азии, а если и не знает, то обязательно смотрит прогнозы, чтобы потом не быть таким разочарованным.
«Незнай че поперлись в Азию в апреле. Дураки что ли? Там дожди с апреля по ноябрь», «Держитесь! Зато через несколько дней там праздник Сонгкран будет. Будет весело и тоже мокро)», «Хорошая погода для хороших людей...», «А на какую погоду вы ехали в начале апреля?», - пишут пользователи Сети.