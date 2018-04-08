АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил 100000 человек вместе с парализованными и слепыми пациентами
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

Элла Суханова рассказала, что страдала от комплекса высокого роста

Известная экс-участница телепроекта «Дом-2» Элла Суханова рассказала поклонникам в Инстаграме о своём комплексе высокого роста, который девушка испытывала в подростковом возрасте, однако с годами он благополучно прошел.

Элла Суханова рассказала, что страдала от комплекса высокого роста

Бывшая участница телестройки уже устала от затянувшейся зимы и мечтает поскорее оказаться на море, визуализируя желания старой фотографией в купальнике. На фото стройная фигура Эллы продемонстрирована во всей красе, а особенно её длинные ноги.

Суханова призналась, что в юношеские годы не осознавала, как ей повезло с таким ростом, однако знакомые и родственники утешали девушку, уверяя, как её красивым длинным ногам в дальнейшем будут завидовать другие девушки.

На сегодняшний день она абсолютно довольна своим внешним видом и не собирается ничего в себе корректировать. Она с радостью разгуливает по пляжу в соблазнительном бикини, а также не стесняется периодически выставлять в микроблоге игривые полуобнажённые фотографии.

Звезда «Дома-2» также поинтересовалась у фанатов, страдали ли они похожими комплексами из-за высокого или же, наоборот, низкого роста.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:56
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Facebook уберет рекламу для тех, кто будет за это
Ольга Бузова прилетела с волжских гастролей домой
Пользователи раскритиковали куличи Ирины
Ученые: Овсянка не подходит для завтрака из-за
Анастасия Волочкова: Меня постоянно грабил личный
Слухи и новости «Дома-2»: Юлия Ефременкова
Штаны Тимати не выдержали провального концерта
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил
Мария Кохно станет профессиональным визажистом
Apple Glass выйдут на рынок раньше заявленного
Лена Хромина до сих пор винит себя в уходе
Ксении Собчак не везёт с погодой в Таиланде
В Иерусалиме верующие люди увидели чудо
Элла Суханова рассказала, что страдала от
Зрители считают, что Майя Донцова и Алексей Купин
Ученые из MIT разработали устройство для чтения
Фанаты обвинили Ольгу Бузову в использовании
Анне Семенович посчастливилось отдыхать «в самом
НР представила обновленную версию рабочей станции
Забытая всеми Диана Шурыгина пытается напомнить о
Светлана Бондарчук пришла на «Цыничные чтения» в
Российские ученые начали проектировать аппарат
Ученые обнаружили на дне турецкого озера Ван
Настасья Самбурская потеряла веру в мужчин, но
Полина Гагарина: Мой муж прекрасно готовит!
В Тольятти впервые показали номер на песню Ольги
Опасные бактерии в мясе поможет выявить
Фонд Сороса готов вложиться в биткоин, но пока
Наследницы Натальи Чистяковой-Ионовой любят
Новый вид стволовых клеток будет лечить
Просмотреть все новости