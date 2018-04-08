Элла Суханова рассказала, что страдала от комплекса высокого роста

Бывшая участница телестройки уже устала от затянувшейся зимы и мечтает поскорее оказаться на море, визуализируя желания старой фотографией в купальнике. На фото стройная фигура Эллы продемонстрирована во всей красе, а особенно её длинные ноги.Суханова призналась, что в юношеские годы не осознавала, как ей повезло с таким ростом, однако знакомые и родственники утешали девушку, уверяя, как её красивым длинным ногам в дальнейшем будут завидовать другие девушки.На сегодняшний день она абсолютно довольна своим внешним видом и не собирается ничего в себе корректировать. Она с радостью разгуливает по пляжу в соблазнительном бикини, а также не стесняется периодически выставлять в микроблоге игривые полуобнажённые фотографии.Звезда «Дома-2» также поинтересовалась у фанатов, страдали ли они похожими комплексами из-за высокого или же, наоборот, низкого роста.