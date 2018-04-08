В июне текущего года будут представлены автомобили BMW 8-й серии

Представители немецкой компании BMW обнародовали бюллетень, в котором сообщается дата презентации автомобилей BMW 8-й серии. Данной информацией поделился один из пользователей форума BimmerPost. Как стало известно, транспортные средства получат экспериментальные пакеты с Highlight.Стоит отметить, что 6 апреля в сети были опубликованы очередные снимки кабриолета и купе BMW 8-й серии, запечатлённые фотошпионами. Согласно предварительным данным, оба автомобиля производители намерены представить перед началом гонки «24 часа Ле-Мана».При этом отмечается, что в основе автомобилей лежит концептуальная модель M8 Gran Coupe, которая была представлена в этом году на автосалоне в Женеве.