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Зрители считают, что Майя Донцова и Алексей Купин не готовы строить совместное будущее

Фанаты телепроекта «Дом-2» назвали пару Леши Купина и Майи Донцовой совершенно не готовой к свадьбе и детям.

Зрители считают, что Майя Донцова и Алексей Купин не готовы строить совместное будущее

По словам телезрителей, Леша еще не сделал предложения, а лишь осыпает одними обещаниями, в то время как Майя - не верит возлюбленному, постоянно придумывая множество причин любыми методами удержать парня возле себя. Поклонники телестройки заявили, что никаких планов у ребят на будущее нет, и все делается лишь ради проекта.

Некоторые посоветовали Донцовой отпустить избранника, и тем самым проверить тот ли мужчина находится рядом с ней. Майя себя ведет не как любящая девушка, а как хозяйка, вот только Леша Купин – не Дмитренко , терпеть долго не будет, считаю зрители реалити-шоу «Дом-2».
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:46
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