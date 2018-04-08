Зрители считают, что Майя Донцова и Алексей Купин не готовы строить совместное будущее

По словам телезрителей, Леша еще не сделал предложения, а лишь осыпает одними обещаниями, в то время как Майя - не верит возлюбленному, постоянно придумывая множество причин любыми методами удержать парня возле себя. Поклонники телестройки заявили, что никаких планов у ребят на будущее нет, и все делается лишь ради проекта.Некоторые посоветовали Донцовой отпустить избранника, и тем самым проверить тот ли мужчина находится рядом с ней. Майя себя ведет не как любящая девушка, а как хозяйка, вот только Леша Купин – не Дмитренко , терпеть долго не будет, считаю зрители реалити-шоу «Дом-2».