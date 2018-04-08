Анне Семенович посчастливилось отдыхать «в самом романтическом городе Мира»

«Мне посчастливилось проснуться сегодня в самом романтическом городе Мира и пить утренний кофе на террасе своего номера, купаясь в лучах солнца», - написала девушка.

Оттуда она уже порадовала своих подписчиков несколькими красочными фотографиями, похваставшись, что отдыхает в самом романтичном городе на Земле.Стоит отметить, что, будучи в Венеции Анна отдает предпочтение пешим прогулкам и с радостью показывает фанатам в своих Stories все достопримечательности этого города.Что касается самих поклонников Семенович, то они очень любят наблюдать за жизнью певицы, поскольку та всегда пребывает в хорошем настроении и делиться им со всеми. На ее странице в Instagram есть даже хештег #позитивщики, который является подтверждением этому.