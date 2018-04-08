«Заряженные» гибриды от Audi скоро представят немецкие производители

В интервью с журналистами менеджер по планированию продуктов Audi Sport Энтони Гарбис рассказал, что гибридные версии «заряженных» автомобилей Audi будут представлены очень скоро. Гибридные силовые установки стали чаще внедрять, чтобы повысить мощность двигателя.По словам топ-менеджера компании Audi в первую очередь гибридные силовые установки получат кроссоверы бренда, однако в подробности он не вдавался. В свою очередь инсайдеры считают, что в основе гибридных новинок может лежать концептуальная модель Audi Q8 Sport, представленная год назад, с силовым агрегатом, состоящим из электрического мотора и 6-цилиндрового двигателя ёмкостью 3,6 литра, генерирующего в общей сложности 476 лошадиных сил.