Забытая всеми Диана Шурыгина пытается напомнить о себе

Не так давно о Диане говорили не только на различных ток-шоу, но и в Интернете. Ее скандальную историю знал каждый, но эта популярность оказалась временной. Теперь про девушку все забыли, ее больше не зовут на телепередачи, а пользователи перестали обсуждать ее в Сети.Однако, по всей видимости, Шурыгина, уже привыкшая к славе, не собирается так просто сдаваться. Теперь она хочет стать блогершей, поэтому хочет раскрутить свой канал в Telegram.Диана рассказала, что никуда не пропала, просто она замужем, поэтому все время старается уделять мужу, чтобы бы хорошей женой. Девушка сообщила, что они с супругом недавно отметили полгода совместной жизни, так что Шурыгина счастлива.