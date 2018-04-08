АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Похождения Индианы Джонса: Ученые Хайрам Бингем и Майк Хеджес прославились после открытия городов инков и нахождения загадочного черепа атлантов
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

Забытая всеми Диана Шурыгина пытается напомнить о себе

Некогда известная всеми Диана Шурыгина пытается вернуть себе былую популярность. Теперь она хочет раскрутить свой Telegram канал.

Не так давно о Диане говорили не только на различных ток-шоу, но и в Интернете. Ее скандальную историю знал каждый, но эта популярность оказалась временной. Теперь про девушку все забыли, ее больше не зовут на телепередачи, а пользователи перестали обсуждать ее в Сети.

Забытая всеми Диана Шурыгина пытается напомнить о себе

Однако, по всей видимости, Шурыгина, уже привыкшая к славе, не собирается так просто сдаваться. Теперь она хочет стать блогершей, поэтому хочет раскрутить свой канал в Telegram.

Диана рассказала, что никуда не пропала, просто она замужем, поэтому все время старается уделять мужу, чтобы бы хорошей женой. Девушка сообщила, что они с супругом недавно отметили полгода совместной жизни, так что Шурыгина счастлива.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:21
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фанаты обвинили Ольгу Бузову в использовании
Анне Семенович посчастливилось отдыхать «в самом
НР представила обновленную версию рабочей станции
Забытая всеми Диана Шурыгина пытается напомнить о
Светлана Бондарчук пришла на «Цыничные чтения» в
Российские ученые начали проектировать аппарат
Ученые обнаружили на дне турецкого озера Ван
Настасья Самбурская потеряла веру в мужчин, но
Полина Гагарина: Мой муж прекрасно готовит!
В Тольятти впервые показали номер на песню Ольги
Опасные бактерии в мясе поможет выявить
Фонд Сороса готов вложиться в биткоин, но пока
Наследницы Натальи Чистяковой-Ионовой любят
Новый вид стволовых клеток будет лечить
Ученые: Больше всего микробов люди получают в
Ученые выяснили, от чего человек получает больше
Во Флориде руководство школы выгнало 17-летнюю
Павел Прилучный будет преподавать актерское
Сын Елены Яковлевой снял новый клип в психбольнице
Названы цены внедорожника Volkswagen Touareg
Ученые учли еще один фактор наполнения биосферы
В США члены экипажа высадили из самолета мальчика
Анастасия Волочкова опубликовала совместное фото
Японские одинокие женщины могут воспользоваться
Facebook позволит пользователям безвозвратно
Жители штата Алабама два месяца нюхают ужасные
На продажу выставлен редчайший BMW M1 за 53 млн
Google разрабатывает первый Chromebook с
Японец из города Санда 20 лет запирал своего
Ирландские ученые развеяли мифы о хрупкости и
Просмотреть все новости