Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке из-за 10-метровых волн
Управление МЧС по Камчатскому краю предупреждает о вероятности 10-метровых волн, которые могут сформироваться в Тихом океане и Беринговом море. Штормовое предупреждение метеорологи вынесли на 9 апреля 2018 года, передает портал ТАСС.
Метеорологическая служба Камчатского края советует всем судам, находящимся в зоне морского волнения, предпринять соответствующие меры безопасности. Шторм на море ожидается днем 9 апреля, когда высота волн может достигать в отдельных районах 8-10 м. МЧС советует водителям пользоваться общественным транспортом, оставив личные автомобили на стоянках.
Метеорологическая служба Камчатского края советует всем судам, находящимся в зоне морского волнения, предпринять соответствующие меры безопасности. Шторм на море ожидается днем 9 апреля, когда высота волн может достигать в отдельных районах 8-10 м. МЧС советует водителям пользоваться общественным транспортом, оставив личные автомобили на стоянках.
Общество
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 16:00