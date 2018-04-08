Настасья Самбурская потеряла веру в мужчин, но мечтать о детях не перестала

«Когда найдется достойная кандидатура, я непременно займусь этим вопросом. А пока меня окружают одни слабаки и предатели, мужчины, с которым я бы могла завести семью, среди них нет», - заявила она.

Актриса призналась, что после развода с Кириллом Дыцевичем она стала еще более требовательной к мужчинам и практически перестала им верить, но мечту обзавестись ребенком не бросила.По словам девушки, она хочет двоих малышей.Стоит отметить, что брак 30-летней Настасьи Самбурской с 25-летним Кириллом Дыцевичем просто шокировал публику, поскольку актеры поставили ее перед фактом, а из доказательств лишь продемонстрировали обручальные кольца.Закончился брак также неожиданно, как и начался. Причем до сих пор достоверно неизвестно из-за чего супруги развелись.Некоторые подписчики девушки предполагают, что молодой человек был склонен поднимать на нее руку, а потому Настатья решила сразу от него уйти. Такие мысли у них появились после того, как Самбурская опубликовала на своей странице в Instagram пост о домашнем насилии.