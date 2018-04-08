Mercedes-AMG откажется от 12-цилиндровых двигателей
Компания Mercedes-Benz намерена в скором времени прекратить применение 12-цилиндровых двигателей в своих спортивных машинах. Об этом накануне сообщил Тобиас Моэрс — глава Mercedes-AMG.
Немецкие инженеры не будут заменять силовой агрегат, потому как компания уже имеет проект нового 12-цилиндрового двигателя, однако реализацию проекта остановили по финансовым соображениям. Скорее всего для автомобилей Mercedes-AMG будут предусмотрены гибридные силовые агрегаты, состоящие из электрического мотора и 8-цилиндрового двигателя. Гибриды станут экономичней и производительней, при этом показатели вредных веществ будут уменьшены.
Об отказе от использования 12-цилиндровых моторов по той же причине не так давно заявили и другие немецкие автопроизводители BMW и Audi. Подобные агрегаты оставят на автомобилях Rolls-Royce и Bentley, потому что их стоимость изначально является высокой.
Немецкие инженеры не будут заменять силовой агрегат, потому как компания уже имеет проект нового 12-цилиндрового двигателя, однако реализацию проекта остановили по финансовым соображениям. Скорее всего для автомобилей Mercedes-AMG будут предусмотрены гибридные силовые агрегаты, состоящие из электрического мотора и 8-цилиндрового двигателя. Гибриды станут экономичней и производительней, при этом показатели вредных веществ будут уменьшены.
Об отказе от использования 12-цилиндровых моторов по той же причине не так давно заявили и другие немецкие автопроизводители BMW и Audi. Подобные агрегаты оставят на автомобилях Rolls-Royce и Bentley, потому что их стоимость изначально является высокой.
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Добавил: Алина Сегодня, 15:45