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В Москве обсуждается установка памятника Дмитрию Хворостовскому

Мосгордума на заседании 12 апреля 2018 года рассмотрит вопрос относительно установки памятника оперному певцу Дмитрию Хворостовскому в столице. Монумент будет подарен городу, информирует портал "Интерфакса".

В Москве обсуждается установка памятника Дмитрию Хворостовскому


Мемориальные доски и прочие атрибуты, увековечивающие память великих деятелей культуры, можно устанавливать спустя несколько лет после смерти артистов. Однако в отношении памятников никаких временных рамок нет, отмечает собеседник агентства. Хворостовский умер в возрасте 55 лет в Лондоне от раковой опухоли головного мозга.

Хворостовский имел гражданство РФ и Соединенного Королевства, а также за время своей оперной деятельности был удостоен звания Народного артиста РФ (в 1995 году). Обладатель драматического баритона был похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.
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Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 15:30
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