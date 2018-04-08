В Москве обсуждается установка памятника Дмитрию Хворостовскому

Мемориальные доски и прочие атрибуты, увековечивающие память великих деятелей культуры, можно устанавливать спустя несколько лет после смерти артистов. Однако в отношении памятников никаких временных рамок нет, отмечает собеседник агентства. Хворостовский умер в возрасте 55 лет в Лондоне от раковой опухоли головного мозга.Хворостовский имел гражданство РФ и Соединенного Королевства, а также за время своей оперной деятельности был удостоен звания Народного артиста РФ (в 1995 году). Обладатель драматического баритона был похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.