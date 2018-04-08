В США молния попала в трейлер, убив женщину и ранив еще четверых людей
В США полицейские округа Гамильтон сообщили о попадании молнии в трейлер, в результате чего погибли одна девушка и еще четверо человек пострадали, информирует телеканал CNN.
Происшествие произошло во Флориде, где ожидалась сильнейшая гроза с градом и вероятностью формирования торнадо. Население было предупреждено о непогоде, поэтому пятеро человек решили переждать грозу внутри металлического вагончика. Молния, попав в трейлер, убила 23-летнюю девушку. Остальные участники инцидента получили различные травмы.
Происшествие произошло во Флориде, где ожидалась сильнейшая гроза с градом и вероятностью формирования торнадо. Население было предупреждено о непогоде, поэтому пятеро человек решили переждать грозу внутри металлического вагончика. Молния, попав в трейлер, убила 23-летнюю девушку. Остальные участники инцидента получили различные травмы.
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Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 15:00