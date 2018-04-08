В сети появились снимки спорткара Chevrolet Corvette с новым агрегатом

Спорткар Chevrolet Corvette фотошпионы запечатлели во время тестирования силового агрегата, при этом автомобиль был скрыт под камуфляжной плёнкой. Одни эксперты считают, что спорткар получит битурбированный мотор объёмом 4,0 литра производительностью 550 лошадиных сил, а другие уверены в том, автомобиль будет предложен с двумя вариантами силовых агрегатов.Есть предположения, что в качестве силовых установок спорткара могут выступить агрегаты объёмом 4,2 и 5,5 литра генерирующие 650 и 850 лошадиных сил. Однако официальные данные о техническом оснащении нового спорткара производители держат в секрете.