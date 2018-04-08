Mercedes-Benz A-Class в кузове седан представят 25 апреля

Новый автомобиль Mercedes-Benz A-Class Sedan уже подтвердили для запуска в Соединённых Штатах. Немецкая новинка имеет одну базу с седаном BMW 1-Series. При этом экстерьер седана будет повторять дизайн хэтчбека A-Class, а салон получит богатое оснащение. Под капотом седан будет установлен силовой агрегат как у хэтчбека поэтому чего-то нового ожидать не стоит.Баварские производители представят в Пекине «заряженную» версию BMW M2 с силовым агрегатом производительностью 410 лошадиных сил. Также баварцы привезут в Пекин концептуальную модель iX3, которая представляет собой полностью электрифицированную копию BMW X3 с рядом дополнений. А кроссовер BMW X3 планируют вывести на рынок в 2020 году.