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Mercedes-Benz A-Class в кузове седан представят 25 апреля

На автосалоне в Пекине, который откроет свои двери 25 апреля будет представлен автомобиль Mercedes-Benz A-Class в кузове седан. Также на мотор-шоу ожидается презентация BMW M2 и электрического кроссовера iX3.

Mercedes-Benz A-Class в кузове седан представят 25 апреля


Новый автомобиль Mercedes-Benz A-Class Sedan уже подтвердили для запуска в Соединённых Штатах. Немецкая новинка имеет одну базу с седаном BMW 1-Series. При этом экстерьер седана будет повторять дизайн хэтчбека A-Class, а салон получит богатое оснащение. Под капотом седан будет установлен силовой агрегат как у хэтчбека поэтому чего-то нового ожидать не стоит.

Баварские производители представят в Пекине «заряженную» версию BMW M2 с силовым агрегатом производительностью 410 лошадиных сил. Также баварцы привезут в Пекин концептуальную модель iX3, которая представляет собой полностью электрифицированную копию BMW X3 с рядом дополнений. А кроссовер BMW X3 планируют вывести на рынок в 2020 году.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:15
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