Астронавт NASA: На МКС пахнет сладостью

На МКС невозможно открыть окно и впустить в отсеки свежий воздух, поэтому при подлете к станции астронавт ожидал ощутить на ее территории затхлый аромат. Однако Лингрен был приятно удивлен сладковатым запахом на МКС, когда инновационные фильтры прекрасно справляются со своей работой, очищая воздух и воду.Оборудование поддерживает необходимую температуру и влажность воздуха, обеспечивая комфортные условия для жизнедеятельности космонавтов. Примерно 50% углекислого газа преобразуется в воздух, однако для полета на Марс данных показателей недостаточно. Нужно перерабатывать примерно 75%-100% выдыхаемой углекислоты.