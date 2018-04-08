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Астронавт NASA: На МКС пахнет сладостью

Астронавт NASA Челл Лингрен заявил, что на МКС пахнет сладостью, поскольку современные фильтры очищают воздух на станции и воду. Лингрен был весьма удивлен, так как ожидал ощутить на станции затхлый аромат, который чаще всего характерен для плохо проветриваемых спортивных залов.

Астронавт NASA: На МКС пахнет сладостью


На МКС невозможно открыть окно и впустить в отсеки свежий воздух, поэтому при подлете к станции астронавт ожидал ощутить на ее территории затхлый аромат. Однако Лингрен был приятно удивлен сладковатым запахом на МКС, когда инновационные фильтры прекрасно справляются со своей работой, очищая воздух и воду.

Оборудование поддерживает необходимую температуру и влажность воздуха, обеспечивая комфортные условия для жизнедеятельности космонавтов. Примерно 50% углекислого газа преобразуется в воздух, однако для полета на Марс данных показателей недостаточно. Нужно перерабатывать примерно 75%-100% выдыхаемой углекислоты.
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:50
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