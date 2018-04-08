NASA: Генная терапия защитит колонизаторов Марса от радиации

В рамках своего исследования ученые пытаются создать препараты, предотвращающие разрушение клеток человека под воздействием радиационных лучей. За процесс защиты ДНК от радиации отвечают определенные гены, которые должны активизировать новые медицинские препараты. В качестве примера выживаемости биологического вида в космосе использовались тихоходики, чей организм от природы устойчив к излучению.Ранее японские ученые провели эксперимент по интеграции клеток тихоходиков в гены человека, что позволило повысить устойчивость к воздействию радиации на 40%, информирует интернет-портал журнала Naked Science.