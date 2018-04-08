Павел Прилучный будет преподавать актерское мастерство

В карьере Павла Прилучного произошёл крутой поворот - артист принял предложение начать преподавательскую деятельность. Спецкурс в рамках дисциплины "Актёрское мастерство" будет называться "Работа на съёмочной площадке".Обо всех этих изменениях в жизни "Мажора" рассказал режиссёр театра Анатолий Ахреев, пригласив в Instagram всех желающих на собеседование попробовать свои силы.Подписчики сразу начали живо обсуждать новое предложение, которое явно всем понравилось. Многие хотели бы поучаствовать в прослушиваниях, но сетовали на то,что проживают слишком далеко, и по-доброму позавидовав москвичам - абитуриентам МИТУ-МАСИ. Многие задавали вопрос - можно ли прийти тем, кто только собирается поступать в этом году. Такой большой интерес к данному предложению ещё раз подтвердил огромную популярность Павла Прилучного.