Сын Елены Яковлевой снял новый клип в психбольнице

К Денису Шальных уже давно приковано пристальное внимание общественности. Сын Елены Яковлевой с молодых лет всё тело покрыл татуировками. У парня не только разрисовано всё тело и лицо, но есть ещё шрамирование - нанесение определённого рисунка с помощью шрамов, что считается среди молодёжи модным веянием.Сейчас Денис Шальных решил вместе с коллегами по группе снять шокирующий клип для своей песни, и для этого отправились в психбольницу. Съёмки продолжались около месяца. По сюжету парни должны были сбегать из психбольницы, угоняя при побеге автомобиль. Кадры получились эффектными и впечатляющими. Сам Денис Шальных намерен заряжать молодёжь энергией и останавливаться не собирается. Тем более, что сына поддерживает знаменитая мама Елена Яковлева.