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Сын Елены Яковлевой снял новый клип в психбольнице

Для съёмок клипа к своей новой песне сын Елены Яковлевой отправился в психушку.

К Денису Шальных уже давно приковано пристальное внимание общественности. Сын Елены Яковлевой с молодых лет всё тело покрыл татуировками. У парня не только разрисовано всё тело и лицо, но есть ещё шрамирование - нанесение определённого рисунка с помощью шрамов, что считается среди молодёжи модным веянием.

Сын Елены Яковлевой снял новый клип в психбольнице


Сейчас Денис Шальных решил вместе с коллегами по группе снять шокирующий клип для своей песни, и для этого отправились в психбольницу. Съёмки продолжались около месяца. По сюжету парни должны были сбегать из психбольницы, угоняя при побеге автомобиль. Кадры получились эффектными и впечатляющими. Сам Денис Шальных намерен заряжать молодёжь энергией и останавливаться не собирается. Тем более, что сына поддерживает знаменитая мама Елена Яковлева.
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dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Инна Сегодня, 01:26
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