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В Санкт-Петербурге заработали онлайн-сервисы по профилактике болезней

В Санкт-Петербурге появились новые сервисы, которые призваны стоять на охране детского здоровья, помогать родителям ответственнее относиться к детям и развивать общую осведомленность по вопросам профилактики болезней.
В Санкт-Петербурге заработали онлайн-сервисы по профилактике болезней


ООО «Здоровье города» совместно с Первым Санкт-Петербургским медуниверситетом и Педиатрическим медуниверситетом воплотили в жизнь свою идею. Теперь в городе работает система мониторинга за профилактикой болезней горожан. Благодаря платформе «Мое здоровье» жители Петербурга могут протестироваться и получить общие рекомендации по индивидуальной профилактике и список необходимых диагностических процедур. Кроме того, на этом сервисе можно записаться на прием к специалисту в поликлинику.

Как пояснил автор платформы, в основе ее рекомендаций после пройденного теста лежат российские стандарты оказания медпомощи по обязательному медстахованию.

На этом сервисе уже успели отметиться около 60 000 горожан, но лишь 2 с половиной тысячи людей прошли тесты, а примерно 9 тысяч – записались к докторам.
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Общество / Главные новости
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 19:45
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