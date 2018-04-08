В Санкт-Петербурге заработали онлайн-сервисы по профилактике болезней

ООО «Здоровье города» совместно с Первым Санкт-Петербургским медуниверситетом и Педиатрическим медуниверситетом воплотили в жизнь свою идею. Теперь в городе работает система мониторинга за профилактикой болезней горожан. Благодаря платформе «Мое здоровье» жители Петербурга могут протестироваться и получить общие рекомендации по индивидуальной профилактике и список необходимых диагностических процедур. Кроме того, на этом сервисе можно записаться на прием к специалисту в поликлинику.Как пояснил автор платформы, в основе ее рекомендаций после пройденного теста лежат российские стандарты оказания медпомощи по обязательному медстахованию.На этом сервисе уже успели отметиться около 60 000 горожан, но лишь 2 с половиной тысячи людей прошли тесты, а примерно 9 тысяч – записались к докторам.