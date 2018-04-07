Анастасия Волочкова опубликовала совместное фото с отдыха со своим новым возлюбленным Михаилом

Просто любовь!❤️😉 А вы спрашивали, где Миша.. Он рядом всегда! - подписала фото Волочкова.

Анастасия Волочкова в настоящий момент отдыхает в Тайланде на экзотическом острове Пхукет, откуда за день публикует по несколько фото и видео. Но подписчики заметили, что ни на одном снимке рядом с ней нет Миши, о любви с которым в последнее время она регулярно рассказывала на своей странице в Instagram.Сейчас балерина опубликовала новый пляжный кадр с Михаилом с тайского пляжа.Впрочем, Анастасия стала отключать возможность оставлять комментарии, и реакцию подписчиков на это фото узнать не представляется возможным.