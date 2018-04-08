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В честь 64-летия Джеки Чана были названы лучшие фильмы с его участием

Пользователи сети Интернет решили выбрать лучшие фильмы, в которых снялся Джеки Чан. Это было сделано специально в честь 64-летия китайского каскадера и актера.

В честь 64-летия Джеки Чана были названы лучшие фильмы с его участием


В первую очередь выделяется фильм «Пьяный мастер», который вышел на экраны в 1978 году. В этом проекте Чан стал Вон Фэйхуном, который по сюжету был сыном мастера боевых искусств и любил помахать кулаками. Считается, что это один из лучших фильмов о боевых искусствах.

Не забыли зрители и за картину «Полицейская история». Ее можно было посмотреть, начиная с 1985 года. В дальнейшем проект получил не одно продолжение, а Джеки Чан с его помощью набрал еще больше популярности.

В карьере актера есть еще некоторые фильмы, которые очень нравятся фанатам. К примеру, это лента «Разборка в «Бронксе» 1995 года, фильм «Кто я?» 1998 года, в котором Чан стал не только актером, но и режиссером. Стоит еще выделить «Доспехи Бога», «Час Пик» и «Смокинг». Одна из последних картин – «Иностранец» - показала Джеки Чана с совсем другой стороны, поскольку в этом фильме было уже не до комедии.
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Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:45
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