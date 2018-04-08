Американская автоматическая станция для изучения Солнца прилетела на мыс Канаверал

Отмечается, что 3 апреля станция была уже на военной базе ВВС и ВМС США Эндрюс. Там специалисты провели погрузочные работы для установки на борт грузового самолета C-17 всех частей космического аппарата. В середине этой недели зонд оказался на мысе Канаверал, где его начнут готовить к полету в космос.Сейчас зонд находится на территории компании Astrotech Space Operations. Именно ее инженеры займутся основными предполетными тестами. Известно, что после окончания проверок аппарат обернут термозащитным покрытие и заправят топливом.31 июля у Центра управления пуском появится возможность произвести запуск аппарата, а закроется стартовое окно 19 августа.