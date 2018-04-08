АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил 100000 человек вместе с парализованными и слепыми пациентами
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

Американская автоматическая станция для изучения Солнца прилетела на мыс Канаверал

Представители NASA сообщили о том, что автоматическая межпланетная станция, которая займется изучением Солнца, уже прилетела на мыс Канаверал. Оттуда аппарат должен отправиться в космос уже будущим летом на борту ракеты-носителя Delta IV.

Американская автоматическая станция для изучения Солнца прилетела на мыс Канаверал


Отмечается, что 3 апреля станция была уже на военной базе ВВС и ВМС США Эндрюс. Там специалисты провели погрузочные работы для установки на борт грузового самолета C-17 всех частей космического аппарата. В середине этой недели зонд оказался на мысе Канаверал, где его начнут готовить к полету в космос.

Сейчас зонд находится на территории компании Astrotech Space Operations. Именно ее инженеры займутся основными предполетными тестами. Известно, что после окончания проверок аппарат обернут термозащитным покрытие и заправят топливом.

31 июля у Центра управления пуском появится возможность произвести запуск аппарата, а закроется стартовое окно 19 августа.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американская автоматическая станция для изучения
Алексей Купин заявил, что конфликты с Майей
На орбите Луны исследователи заметили пришельца
По мнению зрителей, Майя Донцова не способна ни о
Ученые дали советы по правильному и быстрому
Новая фотоматрица сама обеспечивает себя энергией
Пугачева, Алсу, Гагарина, Валерия, Глюкоза -
Министр связи РФ сообщил о скорой блокировке
«Удачи, брат»: Виктория Боня ждала только победы
Русский хирург Сергей Воронов был прототипом
Ольга Бузова открывает свой ресторан
Facebook уберет рекламу для тех, кто будет за это
Ольга Бузова прилетела с волжских гастролей домой
Пользователи раскритиковали куличи Ирины
Ученые: Овсянка не подходит для завтрака из-за
Анастасия Волочкова: Меня постоянно грабил личный
Слухи и новости «Дома-2»: Юлия Ефременкова
Штаны Тимати не выдержали провального концерта
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил
Мария Кохно станет профессиональным визажистом
Apple Glass выйдут на рынок раньше заявленного
Лена Хромина до сих пор винит себя в уходе
Ксении Собчак не везёт с погодой в Таиланде
В Иерусалиме верующие люди увидели чудо
Элла Суханова рассказала, что страдала от
Зрители считают, что Майя Донцова и Алексей Купин
Ученые из MIT разработали устройство для чтения
Фанаты обвинили Ольгу Бузову в использовании
Анне Семенович посчастливилось отдыхать «в самом
НР представила обновленную версию рабочей станции
Просмотреть все новости