В Тольятти впервые показали номер на песню Ольги Бузовой «Она не боится»

Сегодня состоялся концерт Бузовой в Тольятти. На нем звезда впервые решила исполнить свой новый трек «Она не боится», который уже за короткое время обрел широкую популярность.Ольга опубликовала на своей странице отрывок своего выступления с этой песней и попросила поклонников и тех, кто присутствовал на концерте, оценить этот номер. Фанаты отметили, что звезда как всегда была на высоте.Среди комментаторов нашлись те, кто был на выступлении Бузовой. Они рассказали, что концерт прошел отлично, а слушать песню «Она не боится» вживую еще лучше, так как от Ольги передается мощная и заряжающая энергетика.Многие поклонники расстроились, что не смогли попасть на концерт, но они уверены, что певица приедет с выступлением и в их город. Также фанаты добавили, что хотят поскорее увидеть клип на эту песню.