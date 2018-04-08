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В Тольятти впервые показали номер на песню Ольги Бузовой «Она не боится»

Ведущая реалити-шоу «Дом-2», певица Ольга Бузова впервые выступила со своей новой песней «Она не боится».

Сегодня состоялся концерт Бузовой в Тольятти. На нем звезда впервые решила исполнить свой новый трек «Она не боится», который уже за короткое время обрел широкую популярность.

В Тольятти впервые показали номер на песню Ольги Бузовой «Она не боится»

Ольга опубликовала на своей странице отрывок своего выступления с этой песней и попросила поклонников и тех, кто присутствовал на концерте, оценить этот номер. Фанаты отметили, что звезда как всегда была на высоте.

Среди комментаторов нашлись те, кто был на выступлении Бузовой. Они рассказали, что концерт прошел отлично, а слушать песню «Она не боится» вживую еще лучше, так как от Ольги передается мощная и заряжающая энергетика.

Многие поклонники расстроились, что не смогли попасть на концерт, но они уверены, что певица приедет с выступлением и в их город. Также фанаты добавили, что хотят поскорее увидеть клип на эту песню.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:30
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