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Катя Жужа в Бахрейне стала фанатом «Формулы-1»

Звезда телепроекта «Дом-2» Катя Жужа призналась, что полюбила гонки, посетив «Формулу-1».

Жужа недавно опубликовала на своей странице в социальных сетях фотографию, на которой она позирует на фоне стадиона в Бахрейне, где проходит «Формула-1». При этом девушка отметила, что ей понравились гонки, и она стала их фанатом.

Катя Жужа в Бахрейне стала фанатом «Формулы-1»

Больше всего Катю впечатлил звук ревущих моторов и невероятный адреналин, который зрители испытывают, глядя на бешеную скорость спортивных автомобилей. По мнению Жужи, это самый сексуальный вид спорта.

Подписчики отметили, что звезда сделала хороший выбор в виде спорта. Многие поинтересовались, собирается ли теперь Катя в серьез следить за новостями «Формулы-1», раз она назвала себя фанаткой.

Жужа также попросила пользователей поделиться о своих предпочтениях, поэтому поклонники начали делиться своими увлечениями и рассказывать о любимых видах спорта.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:40
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