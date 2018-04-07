Катя Жужа в Бахрейне стала фанатом «Формулы-1»

Жужа недавно опубликовала на своей странице в социальных сетях фотографию, на которой она позирует на фоне стадиона в Бахрейне, где проходит «Формула-1». При этом девушка отметила, что ей понравились гонки, и она стала их фанатом.Больше всего Катю впечатлил звук ревущих моторов и невероятный адреналин, который зрители испытывают, глядя на бешеную скорость спортивных автомобилей. По мнению Жужи, это самый сексуальный вид спорта.Подписчики отметили, что звезда сделала хороший выбор в виде спорта. Многие поинтересовались, собирается ли теперь Катя в серьез следить за новостями «Формулы-1», раз она назвала себя фанаткой.Жужа также попросила пользователей поделиться о своих предпочтениях, поэтому поклонники начали делиться своими увлечениями и рассказывать о любимых видах спорта.