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Дарья Пынзарь не может без движухи

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь рассказала своим подписчикам, что ни дня не может прожить без движухи.

Семейство Пынзарь сейчас находятся в Турции, где активно проводят время. Дарья часто делится с поклонниками фотографиями своего веселого отдыха, чем вызывает массу восторженных комментариев.

Дарья Пынзарь не может без движухи

Недавно девушка рассказала пользователям, что она не может без движухи. По словам Даши, эта черта ей передалась от мамы, которая также не могла сидеть спокойно на месте, так как ей хотелось активного времяпрепровождения.

Так и Пынзарь теперь не может просто отдохнуть за просмотром телевизора, девушке постоянно нужно заниматься чем-то активным. Даже во время беременности экс-участница часто бегала на работе, выполняя различные поручения.

Подписчики отметили, что такая черта характера является поводом для гордости, так как благодаря ей жизнь становится насыщенней. Данное признание Дарьи вдохновило поклонников рассказать о своем отдыхе и привычках.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:30
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