Лилию Четрару обвинили в плагиате на Ольгу Рапунцель

Недавно Лилия опубликовала новый снимок, на котором она позирует обнаженной, однако ее тело усыпано блестками. При этом фото нельзя назвать пошлым, так как девушка прижала к себе колени, тем самым прикрыв интимные места.Однако подписчики раскритиковали данную фотографию. Причиной этому стала не обнаженная фотосессия, а копирование идей Рапунцель, которая совсем недавно снялась в подобном фотопроекте.По мнению пользователей, у Четрау нет фантазии, раз она решила повторить за Ольгой. При этом фолловеры забыли, что в подобном образе снималась не только Рапунцель, но и другие экс-участницы «Дома-2».Несмотря на подобную критику, нашлись среди подписчиков и те, кому понравился снимок. Они уверены, что Лилия смогла сохранить на фото свою уникальность, поэтому обвинять ее в плагиате глупо.