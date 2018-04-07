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Лилию Четрару обвинили в плагиате на Ольгу Рапунцель

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Лилия Четрару была обвинена пользователями в копировании идей Ольги Рапунцель.

Недавно Лилия опубликовала новый снимок, на котором она позирует обнаженной, однако ее тело усыпано блестками. При этом фото нельзя назвать пошлым, так как девушка прижала к себе колени, тем самым прикрыв интимные места.

Лилию Четрару обвинили в плагиате на Ольгу Рапунцель

Однако подписчики раскритиковали данную фотографию. Причиной этому стала не обнаженная фотосессия, а копирование идей Рапунцель, которая совсем недавно снялась в подобном фотопроекте.

По мнению пользователей, у Четрау нет фантазии, раз она решила повторить за Ольгой. При этом фолловеры забыли, что в подобном образе снималась не только Рапунцель, но и другие экс-участницы «Дома-2».

Несмотря на подобную критику, нашлись среди подписчиков и те, кому понравился снимок. Они уверены, что Лилия смогла сохранить на фото свою уникальность, поэтому обвинять ее в плагиате глупо.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:20
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