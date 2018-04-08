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Ученые дали советы по правильному и быстрому набору текста на клавиатуре

Сотрудниками финского Университета Аалто проведены исследования, цель которых - выявить особенности, влияющие на быстрый набор текста на клавиатуре компьютера. В экспериментах приняли участие добровольцы в составе 170 тысяч человек, собранных со всех уголков земли и которые предварительно зарегистрировались на специально разработанном специалистами веб-ресурсе.

Скорость печати анализировалась специальной программой для виртуального эксперимента, одновременно учитывались особенности, характеризующие индивидуальный текстовый набор участников. В общем, проанализировано свыше 135 миллионов зафиксированных клавишных нажатий. Предварительно, всеми испытуемыми были предоставлены сведения по их гендерным и возрастным параметрам, так же указан род деятельности.
Ученые дали советы по правильному и быстрому набору текста на клавиатуре


Результаты показали, что наименьшее число ошибок было у тех, кто проводил быстрый текстовый набор. На медлительность при печати в большинстве случаев влиял поиск и корректировка опечаток. Как особенность, на скорость набора текста влияло нажатие одновременно нескольких клавиш, только среди напечатанного текста в словах наблюдались беспорядочные наборы букв.

В итоге исследователи выяснили, среднестатистическим пользователем за одну минуту набирается 52 слова. Причем данный показатель значительно ниже аналогичного, только среди представителей наборщиков прошедшего столетия, ориентировочно 80-х годов. Прошлые данные отмечены больше на 20-40 слов, а если за дело брался опытный делопроизводитель, то он печатал за 60 секунд 120 слов.

После изучения всех полученных материалов, специалистами высказаны рекомендации, направленные на правильный и быстрый набор. Первое, на что надо обратить внимание - сразу сократить количество ошибок, чтоб не занимать время их исправлением. Следующий совет - зажимать заранее необходимые, правильно выбранные клавиши. И последнее – учиться слепому набору текста, это верный способ облегчить и ускорить набор, сведя к минимуму корректировку текста. И главное – как можно чаще практиковать тренировку текстового набора.
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Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:15
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