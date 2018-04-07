Алену Водонаеву осудили за чересчур откровенный наряд

Водонаева часто вызывает бурные обсуждения в Сети своими снимками. Так, недавно звезду раскритиковали за вульгарную фотосессию для мужского журнала. Однако Алена продолжает устраивать подписчикам сюрпризы.Недавно бывшая участница телестройки опубликовала новую фотографию, на которой она позирует в машине. Но это фото трудно назвать обычным или скромным, так как девушка предстала в фиолетовых колготках, ботфортах на высоком каблуке и серый костюм.Правда, костюм состоял не только из пиджака, но и ультра - короткой юбки. При этом поза Алена была вызывающей, так как она сидела, широко раздвинув ноги.Именно из последних двух факторов пользователи раскритиковали Водонаеву. По их мнению, наряд звезды выглядит слишком вульгарно, тем более мини-юбка в сочетании с широко расставленными ногами свидетельствует лишь о легкодоступности девушки.