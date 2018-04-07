АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Похождения Индианы Джонса: Ученые Хайрам Бингем и Майк Хеджес прославились после открытия городов инков и нахождения загадочного черепа атлантов
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

Алену Водонаеву осудили за чересчур откровенный наряд

Экс-участницу телепроекта «Дом-2» Алену Водонаву раскритиковали за слишком вызывающий наряд.

Водонаева часто вызывает бурные обсуждения в Сети своими снимками. Так, недавно звезду раскритиковали за вульгарную фотосессию для мужского журнала. Однако Алена продолжает устраивать подписчикам сюрпризы.

Алену Водонаеву осудили за чересчур откровенный наряд

Недавно бывшая участница телестройки опубликовала новую фотографию, на которой она позирует в машине. Но это фото трудно назвать обычным или скромным, так как девушка предстала в фиолетовых колготках, ботфортах на высоком каблуке и серый костюм.

Правда, костюм состоял не только из пиджака, но и ультра - короткой юбки. При этом поза Алена была вызывающей, так как она сидела, широко раздвинув ноги.

Именно из последних двух факторов пользователи раскритиковали Водонаеву. По их мнению, наряд звезды выглядит слишком вульгарно, тем более мини-юбка в сочетании с широко расставленными ногами свидетельствует лишь о легкодоступности девушки.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ирландские ученые развеяли мифы о хрупкости и
В Тольятти Ольга Бузова выступала опять полуголой
Дана Борисова решила поддержать идею создания
Катя Жужа в Бахрейне стала фанатом «Формулы-1»
Полина Гагарина во время тренировки мечтает о
Дарья Пынзарь не может без движухи
Лилию Четрару обвинили в плагиате на Ольгу
В Британии учитель физкультуры в частной школе
Дмитрий Клейман рассказал журналистам о тирании
Алену Водонаеву осудили за чересчур откровенный
Алена Савкина была поражена длинными волосами
Ким Кардашьян впервые опубликовала в Instagram
Германия: В центре Мюнстера грузовик врезался в
Николай Басков решил насладиться отдыхом на
Ольга Бузова стала популярнее Максима Галкина и
Филипп Киркоров поблагодарил Илью Резника за
Обилие красного цвета испортило образ Тины
Семья Ксении Бородиной приняла участие в «Веселых
Стоимость "топовой" версии обновлённого седана
Александр Гобозов решил ускорить развод ради
Microsoft предлагает смартфон HP Elite x3 за 299
Поклонники перепутали Яну Кошкину с Анастасией
Tesla приступила к тестированию двухмоторного
Алена Савкина счастлива, что стала тетей
Dell представила гибридный ноутбук Inspiron 15
Ученые нашли способ восстановления клеток мозга
Завершено строительство телескопа CHEOPS
Физиогномист считает, что у Ольги Рапунцель не
Для сбитого автомобилем сокола напечатали протез
HP представила самый мощный гибридный ноутбук в
Просмотреть все новости