Алена Савкина была поражена длинными волосами новорожденной племянницы

Алена не смогла лично приехать в роддом, когда ее сестра Ольга рожала, так как девушка заболела гриппом. Но тем не менее тетя уже посмотрела фото своей племянницы и была удивлена, что девочка родилась длинноволосой.Савкина уверяет, что девочка пошла в мать, потому что Рапунцель сама родилась с длинными волосами, в то время как Алена родилась лысой.Сестра рассказала, что они с Ольгой помирились и теперь постоянно созваниваются. Так, Алена сообщила, что сестре сейчас очень тяжело, так как ребенок не дает ей выспаться, постоянно плачет.Ее супруг Дмитрий Дмитренко помогает в меру своих возможностей, но им пока с трудом даются первые дни в качестве родителей. Но Ольга все равно сейчас счастлива. Сама Савкина уверена, что у сестры родилась настоящая длинноволосая принцесса, при этом уже сейчас ребенок очень похож на Диму.