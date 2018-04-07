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Алена Савкина была поражена длинными волосами новорожденной племянницы

Участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Савкина рассказала, что дочь Ольги Рапунцель родилась длинноволосой.

Алена не смогла лично приехать в роддом, когда ее сестра Ольга рожала, так как девушка заболела гриппом. Но тем не менее тетя уже посмотрела фото своей племянницы и была удивлена, что девочка родилась длинноволосой.

Алена Савкина была поражена длинными волосами новорожденной племянницы

Савкина уверяет, что девочка пошла в мать, потому что Рапунцель сама родилась с длинными волосами, в то время как Алена родилась лысой.
Сестра рассказала, что они с Ольгой помирились и теперь постоянно созваниваются. Так, Алена сообщила, что сестре сейчас очень тяжело, так как ребенок не дает ей выспаться, постоянно плачет.

Ее супруг Дмитрий Дмитренко помогает в меру своих возможностей, но им пока с трудом даются первые дни в качестве родителей. Но Ольга все равно сейчас счастлива. Сама Савкина уверена, что у сестры родилась настоящая длинноволосая принцесса, при этом уже сейчас ребенок очень похож на Диму.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:50
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