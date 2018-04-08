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НР представила обновленную версию рабочей станции ZBook x2 G4

Компания НР представила обновленную версию профессионального ноутбука ZBook x2 G4, который подойдет для художников и дизайнеров. Стоит напомнить, что предыдущая модификация появилась на российском рынке в декабре прошлого года.

НР представила обновленную версию рабочей станции ZBook x2 G4


Отмечается, что ZBook x2 G4 работает на основе архитектуры Intel Kaby Lake R. Система может быть укомплектована процессором Core i5-8250U, Core i7-8550U или Core i7-8650U. Также к этим чипам устанавливается графический ускоритель Intel UHD Graphics 620. Для более серьезных задач имеется видеокарта NVIDIA Quadro M620 с собственной памятью GDDR5 на 2 Гб.

В качестве модуля для постоянного хранения данных имеется твердотельное устройство PCIe NVMe M.2 с объемом 2 Тб. Объем оперативной памяти DDR4-2133 может достигать 32 Гб.

За картинку ответит дисплей с диагональю 14 дюймов и разрешением 3840 × 2160 пикселей. Матрица поддерживает опцию сенсорного ввода.

Можно выделить наличие ОС Windows 10, контроллеров Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, а также портов HDMI 1.4, USB 3.0 и USB 3.1 Type-C.

Стоимость НР ZBook x2 G4 составляет 1800 долларов.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:30
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