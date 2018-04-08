НР представила обновленную версию рабочей станции ZBook x2 G4

Отмечается, что ZBook x2 G4 работает на основе архитектуры Intel Kaby Lake R. Система может быть укомплектована процессором Core i5-8250U, Core i7-8550U или Core i7-8650U. Также к этим чипам устанавливается графический ускоритель Intel UHD Graphics 620. Для более серьезных задач имеется видеокарта NVIDIA Quadro M620 с собственной памятью GDDR5 на 2 Гб.В качестве модуля для постоянного хранения данных имеется твердотельное устройство PCIe NVMe M.2 с объемом 2 Тб. Объем оперативной памяти DDR4-2133 может достигать 32 Гб.За картинку ответит дисплей с диагональю 14 дюймов и разрешением 3840 × 2160 пикселей. Матрица поддерживает опцию сенсорного ввода.Можно выделить наличие ОС Windows 10, контроллеров Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, а также портов HDMI 1.4, USB 3.0 и USB 3.1 Type-C.Стоимость НР ZBook x2 G4 составляет 1800 долларов.