Ольга Бузова стала популярнее Максима Галкина и Аллы Пугачевой
Певица, телеведущая Ольга Бузова обошла по популярности примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву и известного юмориста Максима Галкина.
Недавно один из популярных интернет-поисковиков опубликовал данные по количеству часто запрашиваемых звезд. Как оказалось, наиболее популярной стала Бузова. Рост ее популярности начался с октября 2016 года.
Несмотря на то, что вокал Ольге часто подвергается критике, несложные мотивы и стиль исполнения нравятся слушателям. Поэтому количество ее поклонников растет с каждым днем.
Это видно не только по числу ее подписчиков в социальных сетях, но и есть официальные данные поисковиков сети Интернет. По их данным, Бузова обошла не только Максима Галкина, но и даже Аллу Пугачеву.
Недавно один из популярных интернет-поисковиков опубликовал данные по количеству часто запрашиваемых звезд. Как оказалось, наиболее популярной стала Бузова. Рост ее популярности начался с октября 2016 года.
Несмотря на то, что вокал Ольге часто подвергается критике, несложные мотивы и стиль исполнения нравятся слушателям. Поэтому количество ее поклонников растет с каждым днем.
Это видно не только по числу ее подписчиков в социальных сетях, но и есть официальные данные поисковиков сети Интернет. По их данным, Бузова обошла не только Максима Галкина, но и даже Аллу Пугачеву.