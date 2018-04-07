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Ольга Бузова стала популярнее Максима Галкина и Аллы Пугачевой

Певица, телеведущая Ольга Бузова обошла по популярности примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву и известного юмориста Максима Галкина.

Недавно один из популярных интернет-поисковиков опубликовал данные по количеству часто запрашиваемых звезд. Как оказалось, наиболее популярной стала Бузова. Рост ее популярности начался с октября 2016 года.

Ольга Бузова стала популярнее Максима Галкина и Аллы Пугачевой

Несмотря на то, что вокал Ольге часто подвергается критике, несложные мотивы и стиль исполнения нравятся слушателям. Поэтому количество ее поклонников растет с каждым днем.

Это видно не только по числу ее подписчиков в социальных сетях, но и есть официальные данные поисковиков сети Интернет. По их данным, Бузова обошла не только Максима Галкина, но и даже Аллу Пугачеву.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:29
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