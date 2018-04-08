Facebook уберет рекламу для тех, кто будет за это платить

Так как Сандберг ничего толкового и подробного по этому поводу не сказала, многие начали раздумывать, как бы это могло выглядеть. Считается, что нововведение может начать работать по принципу Apple Music или Netflix, где пользователь платит за предоставление контента без рекламы.При этом стоит заметить, большая часть доходов компании Facebook получается от рекламы и просто так руководство сервиса убрать ее не может, даже несмотря на недавний скандал со сливом данных 87 миллионов пользователей социальной сети. Именно поэтому речь идет об оплате такой услуги.