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Анастасия Волочкова: Меня постоянно грабил личный водитель

Анастасия Волочкова, российская танцовщица и общественный деятель рассказала о своих взаимоотношениях с личным водителем Александром Скиртачом. По словам экс-балерины, Скриртач часто использовал доверие Волочковой в своих корыстных целях.

Анастасия Волочкова: Меня постоянно грабил личный водитель


Новое интервью танцовщицы Анастасии Волочковой оказалось достаточно скандальным. Бывшая балерина решила поведать о своих отношениях с личным водителем Скиртачом. Эти отношения сильно «выходили за рамки» профессиональных, и поэтому госпожа Волочкова часто одалживала водителю крупные суммы, которые (в большинстве своём) Саша «забывал возвращать». В дальнейшем Анастасия, всецело доверяя Александру, предоставила тому возможность пользоваться её денежными средствами. Личный шофёр не гнушался возможностью снимать крупные суммы, которые тратил на собственные нужды.

Особенно Волочкову возмутила открывшая позже циничная ложь Скиртача, когда тот попросил сто тысяч рублей на… похороны преждевременно умершей матери! Конечно, народная артистка Карачаево-Черкесии отдала Александру те средства, что были у неё «под рукой» - конверт с суммой в 205 000 рублей. Саша «потратил на погребение» 110 тысяч, остальное вернул не сразу и очень неохотно. Однако через некоторое время выяснилось, что мама Скиртача… преспокойно проживает себе и здравствует в родной Луганской области!
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Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 09:45
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