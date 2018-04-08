Ученые из MIT разработали устройство для чтения мыслей человека

AlterEgo не нужно напрямую подключать к мозгу, поскольку он улавливает сигналы путем исследования лицевых мышц, языка и гортани. Таким образом, еще до того как человек собирается произнести слово, устройство уже знает, что пользователь собирается сказать.Гаджет полезный тем, что он может стать полноценным ассистентом человека. К примеру, с его помощью можно управлять какой-то техникой, создавать заметки или же добавлять какую-то информацию. Для обратной связи с устройством предоставляются наушники.Ожидается, что в будущем, если разработка получит финансирование, она сможет поддерживать работу с голосовыми сервисами Amazon и Google.