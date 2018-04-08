АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил 100000 человек вместе с парализованными и слепыми пациентами
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

Ученые из MIT разработали устройство для чтения мыслей человека

Представители Массачусетского технологического института создали аппарат под названием AlterEgo, который способен слышать человека, при этом второму не обязательно произносить команды вслух.

Ученые из MIT разработали устройство для чтения мыслей человека


AlterEgo не нужно напрямую подключать к мозгу, поскольку он улавливает сигналы путем исследования лицевых мышц, языка и гортани. Таким образом, еще до того как человек собирается произнести слово, устройство уже знает, что пользователь собирается сказать.

Гаджет полезный тем, что он может стать полноценным ассистентом человека. К примеру, с его помощью можно управлять какой-то техникой, создавать заметки или же добавлять какую-то информацию. Для обратной связи с устройством предоставляются наушники.

Ожидается, что в будущем, если разработка получит финансирование, она сможет поддерживать работу с голосовыми сервисами Amazon и Google.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Facebook уберет рекламу для тех, кто будет за это
Ольга Бузова прилетела с волжских гастролей домой
Пользователи раскритиковали куличи Ирины
Ученые: Овсянка не подходит для завтрака из-за
Анастасия Волочкова: Меня постоянно грабил личный
Слухи и новости «Дома-2»: Юлия Ефременкова
Штаны Тимати не выдержали провального концерта
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил
Мария Кохно станет профессиональным визажистом
Apple Glass выйдут на рынок раньше заявленного
Лена Хромина до сих пор винит себя в уходе
Ксении Собчак не везёт с погодой в Таиланде
В Иерусалиме верующие люди увидели чудо
Элла Суханова рассказала, что страдала от
Зрители считают, что Майя Донцова и Алексей Купин
Ученые из MIT разработали устройство для чтения
Фанаты обвинили Ольгу Бузову в использовании
Анне Семенович посчастливилось отдыхать «в самом
НР представила обновленную версию рабочей станции
Забытая всеми Диана Шурыгина пытается напомнить о
Светлана Бондарчук пришла на «Цыничные чтения» в
Российские ученые начали проектировать аппарат
Ученые обнаружили на дне турецкого озера Ван
Настасья Самбурская потеряла веру в мужчин, но
Полина Гагарина: Мой муж прекрасно готовит!
В Тольятти впервые показали номер на песню Ольги
Опасные бактерии в мясе поможет выявить
Фонд Сороса готов вложиться в биткоин, но пока
Наследницы Натальи Чистяковой-Ионовой любят
Новый вид стволовых клеток будет лечить
Просмотреть все новости