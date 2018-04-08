Ученые из MIT разработали устройство для чтения мыслей человека
Представители Массачусетского технологического института создали аппарат под названием AlterEgo, который способен слышать человека, при этом второму не обязательно произносить команды вслух.
AlterEgo не нужно напрямую подключать к мозгу, поскольку он улавливает сигналы путем исследования лицевых мышц, языка и гортани. Таким образом, еще до того как человек собирается произнести слово, устройство уже знает, что пользователь собирается сказать.
Гаджет полезный тем, что он может стать полноценным ассистентом человека. К примеру, с его помощью можно управлять какой-то техникой, создавать заметки или же добавлять какую-то информацию. Для обратной связи с устройством предоставляются наушники.
Ожидается, что в будущем, если разработка получит финансирование, она сможет поддерживать работу с голосовыми сервисами Amazon и Google.
AlterEgo не нужно напрямую подключать к мозгу, поскольку он улавливает сигналы путем исследования лицевых мышц, языка и гортани. Таким образом, еще до того как человек собирается произнести слово, устройство уже знает, что пользователь собирается сказать.
Гаджет полезный тем, что он может стать полноценным ассистентом человека. К примеру, с его помощью можно управлять какой-то техникой, создавать заметки или же добавлять какую-то информацию. Для обратной связи с устройством предоставляются наушники.
Ожидается, что в будущем, если разработка получит финансирование, она сможет поддерживать работу с голосовыми сервисами Amazon и Google.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:45