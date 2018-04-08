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Apple Glass выйдут на рынок раньше заявленного срока

Разработчик Стив Троутон-Смит поделился информацией о том, что смарт-очки Apple Glass должны появиться на рынке раньше заявленных сроков. Такой вывод специалист сделал после того как увидел в коде программы iOS 11.3 название TatlDissplay.

Apple Glass выйдут на рынок раньше заявленного срока


По мнению эксперта, TatlDissplay является вторым названием будущих Apple Glass. Согласно предложенной информации, на скорый выход смарт-очков американской компании указывают некоторые догадки. Отмечается, что TatlDissplay в системе iOS обозначается как основной экран. Троутон-Смит утверждает, что сейчас компания готовится к выпуску какой-то новой модели устройства, обладающее опцией дополнительной реальности.

Если раньше датой выхода называли 2022 год, то теперь сроки перенесены на 2019 год. Стоит указать на тот факт, что разработчик в августе прошлого года выдал достоверную информацию о дизайне iPhoneX и до этого никогда не ошибался.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:15
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