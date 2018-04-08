Apple Glass выйдут на рынок раньше заявленного срока

По мнению эксперта, TatlDissplay является вторым названием будущих Apple Glass. Согласно предложенной информации, на скорый выход смарт-очков американской компании указывают некоторые догадки. Отмечается, что TatlDissplay в системе iOS обозначается как основной экран. Троутон-Смит утверждает, что сейчас компания готовится к выпуску какой-то новой модели устройства, обладающее опцией дополнительной реальности.Если раньше датой выхода называли 2022 год, то теперь сроки перенесены на 2019 год. Стоит указать на тот факт, что разработчик в августе прошлого года выдал достоверную информацию о дизайне iPhoneX и до этого никогда не ошибался.