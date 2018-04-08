Apple Glass выйдут на рынок раньше заявленного срока
Разработчик Стив Троутон-Смит поделился информацией о том, что смарт-очки Apple Glass должны появиться на рынке раньше заявленных сроков. Такой вывод специалист сделал после того как увидел в коде программы iOS 11.3 название TatlDissplay.
По мнению эксперта, TatlDissplay является вторым названием будущих Apple Glass. Согласно предложенной информации, на скорый выход смарт-очков американской компании указывают некоторые догадки. Отмечается, что TatlDissplay в системе iOS обозначается как основной экран. Троутон-Смит утверждает, что сейчас компания готовится к выпуску какой-то новой модели устройства, обладающее опцией дополнительной реальности.
Если раньше датой выхода называли 2022 год, то теперь сроки перенесены на 2019 год. Стоит указать на тот факт, что разработчик в августе прошлого года выдал достоверную информацию о дизайне iPhoneX и до этого никогда не ошибался.
По мнению эксперта, TatlDissplay является вторым названием будущих Apple Glass. Согласно предложенной информации, на скорый выход смарт-очков американской компании указывают некоторые догадки. Отмечается, что TatlDissplay в системе iOS обозначается как основной экран. Троутон-Смит утверждает, что сейчас компания готовится к выпуску какой-то новой модели устройства, обладающее опцией дополнительной реальности.
Если раньше датой выхода называли 2022 год, то теперь сроки перенесены на 2019 год. Стоит указать на тот факт, что разработчик в августе прошлого года выдал достоверную информацию о дизайне iPhoneX и до этого никогда не ошибался.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:15