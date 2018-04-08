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Полина Гагарина: Мой муж прекрасно готовит!

Популярная исполнительница и композитор Полина Гагарина побывала на программе «Смак». Певица рассказала, как ей удаётся сохранять стройность и похвасталась кулинарным талантом своего супруга.


Полина Гагарина: Мой муж прекрасно готовит!


31-летняя Полина Гагарина крайне редко говорит на публике о своей семье, дочери или муже. Однако на кулинарном шоу «Смак» российская эстрадная звезда раскрыла немало личных тайн. Так всенародно любимая певица призналась, что старается вовсе не употреблять солёную и жирную пищу. «Своей фигурой я обязана своему «железному» характеру!» - сообщила Гагарина, заверив собравшихся, что может отказаться даже от соблазнительных сладостей-деликатесов.

Также артистка призналась, что в детстве её мама часто заставляла дочь заниматься уборкой, а вот в кухню «допускала» редко. Поэтому Полина особо не гордится своими достижениями в качестве повара. Зато в их семье есть кулинарный талант, это – муж певицы Дмитрий Исхаков. Супруг настолько невероятно готовит, что Полине необычайно трудно отказаться от блюд, приготовленных мужем. Особенно, когда идёт речь о салатах «от Дмитрия Исхакова».
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Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 07:45
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