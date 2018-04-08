Опасные бактерии в мясе поможет выявить специальная наклейка-детектор
Для возможности точного определения качества мяса, учеными создана специальная наклейка-детектор. Представлена разработка в виде индикатора, вживленного в форму наклейки. Изобретение определяет наличие вредоносных бактерий и показывает их реальное отображение.
Ученые из Канады уверенны, что представленная наклейка заменит общепринятые сертификаты, в которых подтверждаются сроки годности продукта. Детектор не только показывает испорчено мясо или нет, но и показывает состав и количество присутствующих в нем бактерий.
Основа наклейки-детектора - прозрачный пластмассовый материал. Специальный сенсор находится внутри прибора, он показывает весь негативный спектр продукта, которым может быть мясо или любой другой анализируемый объект.
Оказавшись на поверхности мяса, устройство определяет наличие в структуре продукта бактерий кишечной палочки. При положительной реакции на наличие в мясе бактерий, пластырь сообщает об этом свечением, визуально указывающим на количество существующих опасностей.
В основу работы индикатора заложены особенности дезоксирибозимы, особенность заключается в том, компонент реагирует на присутствие микробов, отсвечивая блики света. Как предположили ученые, технологию разработки подобных наклеек можно усовершенствовать и продолжить. При условии создания наклеек для других общепринятых продуктов, у продавца не будет возможности обмана покупателя, предлагая испорченный товар, как свежий.
Ученые из Канады уверенны, что представленная наклейка заменит общепринятые сертификаты, в которых подтверждаются сроки годности продукта. Детектор не только показывает испорчено мясо или нет, но и показывает состав и количество присутствующих в нем бактерий.
Основа наклейки-детектора - прозрачный пластмассовый материал. Специальный сенсор находится внутри прибора, он показывает весь негативный спектр продукта, которым может быть мясо или любой другой анализируемый объект.
Оказавшись на поверхности мяса, устройство определяет наличие в структуре продукта бактерий кишечной палочки. При положительной реакции на наличие в мясе бактерий, пластырь сообщает об этом свечением, визуально указывающим на количество существующих опасностей.
В основу работы индикатора заложены особенности дезоксирибозимы, особенность заключается в том, компонент реагирует на присутствие микробов, отсвечивая блики света. Как предположили ученые, технологию разработки подобных наклеек можно усовершенствовать и продолжить. При условии создания наклеек для других общепринятых продуктов, у продавца не будет возможности обмана покупателя, предлагая испорченный товар, как свежий.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:15