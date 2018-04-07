Семья Ксении Бородиной приняла участие в «Веселых стартах»

Бородина сегодня на своей странице в социальных сетях показала фотографию, на которой она позирует вместе со всей семьей. Звезда подписала, что так выглядит настоящая дружная семья. Стоит отметить, что Ксения, ее супруг Курбан Омаров и дети были одеты в спортивную одежду.Как оказалось, вся семья поучаствовала в спортивном конкурсе «Веселые старты» и даже смогли занять призовое место. Поклонники пришли в восторг. Многие отметили, что это не только дружная, но и по-настощему спортивная семья, которая является примером для подражания.Как обычно, пользователи не смогли не обратить внимания на младшую дочь Теону. На снимке девочка позирует вместе с медалью, поэтому многие подписчики в шутку заметили, что малышка принесла команде победу. Некоторые добавили, что судя по серьезному выражению лица, Тея была тренером.