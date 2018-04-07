Александр Гобозов решил ускорить развод ради Ольги Жариковой

Сейчас Гобозов активно строить отношения с Ольгой Жариковой. Влюбленные, повстречавшись совсем недолгое время, уже признаются друг другу в глубоких чувствах и планируют пожениться. Девушку не смущает то, что ее кавалер женат, так как она верит, что это всего лишь временная формальность.Сам Александр уверяет, что не оформил развод, так как возникли проблемы с пропиской. Однако ради Жариковой участник готов ускорить этот процесс и решить его как можно скорее. Правда, хейтеры воспринимают эту информацию лишь как отговорки Гобозова.Ведь на мужчину оказывает влияние его мама, которая всегда была против любой девушки сына, да и бывшая жена воспитывает его ребенка, которая в случае развода может сократить общение Алесандра с мальчиком.