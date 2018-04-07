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Александр Гобозов решил ускорить развод ради Ольги Жариковой

Участник известной телестройки «Дом-2» Александр Гобозов вплотную занялся бракоразводным процессом с Алианой Устиненко ради совместного будущего с Ольгой Жариковой.

Сейчас Гобозов активно строить отношения с Ольгой Жариковой. Влюбленные, повстречавшись совсем недолгое время, уже признаются друг другу в глубоких чувствах и планируют пожениться. Девушку не смущает то, что ее кавалер женат, так как она верит, что это всего лишь временная формальность.

Александр Гобозов решил ускорить развод ради Ольги Жариковой

Сам Александр уверяет, что не оформил развод, так как возникли проблемы с пропиской. Однако ради Жариковой участник готов ускорить этот процесс и решить его как можно скорее. Правда, хейтеры воспринимают эту информацию лишь как отговорки Гобозова.

Ведь на мужчину оказывает влияние его мама, которая всегда была против любой девушки сына, да и бывшая жена воспитывает его ребенка, которая в случае развода может сократить общение Алесандра с мальчиком.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:36
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