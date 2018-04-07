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Германия: В центре Мюнстера грузовик врезался в группу людей, есть погибшие

7 апреля грузовик под управлением неизвестного врезался в людей, отдыхавших у кафе в немецком городе Мюнстер. Трое погибли, пострадало около полусотни граждан. Водитель-злоумышленник покончил с собой на месте ДТП.

Германия: В центре Мюнстера грузовик врезался в группу людей, есть погибшие


7 апреля покой старинного университетского городка Мюстер (Германия) был омрачён ужасной драмой. По данным местной полиции, небольшой грузовик под управлением злоумышленника с разгону наехал на ничего не подозревавших жителей городка, расположенного на границе с Нидерландами. Люди отдыхали на деревянных стульях возле бара Kiepenkerl, когда транспортное средство начало «утюжить» тех, кто попадался на пути грузовика. По предварительным сведениям, жертвами наезда оказалось около полусотни человек. Трое, как сообщает местная газета Rheinische Post, получили травмы, несовместимые с жизнью.

Инцидент случился в так называемом «старом городе», восстановленным после 2-й Мировой войны в духе средневековья. Этот район очень любят туристы. Сотрудники полиции в данный момент оцепили место аварии и пока не готовы назвать случившееся терактом, хотя признают, что виновник наезда в руки правосудия не сдался, а предпочёл свести счёты с жизнью прямо в кабине грузовика!

Центр старинного немецкого города перекрыт для транспортного движения, правоохранители проводят спецоперацию: ищут взрывчатые вещества и соучастников преступления, над Мюнстером постоянно кружит полицейский вертолёт.
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Происшествия
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 20:35
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