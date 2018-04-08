Русский хирург Сергей Воронов был прототипом профессора Преображенского и проводил операции по омоложению

Выходец из воронежского села родился в еврейской семье, после чего будучи 18-летним юношей выехал за границу, где стал изучать медицину. Тогда учителем будущего гения стал Алексис Каррелль, награжденный Нобелевской премией за свои методы сшивания сосудов и выращивания культур тканей органов. Молодой медик увлекся темой пересадки органов, а в 1896 году после получения французского гражданства отправился в Египет. Его интересовали особенности физиологии евнухов, которые быстро старели и умирали. После длительных исследований были сделаны выводы, что активность половых желез может продлить молодость человеку. После пересадки старому барану желез ягненка, результаты настолько впечатлили ученого, что он сам решился на эксперимент с перемолотыми яичками собаки и морской свинки, введенными под кожу. Результаты не оправдали ожидания Воронова, продолжившего делать операции на животных. В результате 500 добровольцев стали игривыми особями и обрели былую прыткость. В 1920 году щитовидная железа примата впервые была пересажена человеку, а дальше испытав триумф, мужчина продолжил такие методы лечения, дающие вторую молодость пациентам.Слава о хирурге быстро разлетелась по столице, так что особы сильного пола занимали длинные очереди, чтобы снова стать половыми гигантами. Он стал использовать для таких целей яички обезьяны, после чего 700 светил науки рукоплескали коллеге на лондонском научном конгрессе. Доходы россиянина, приехавшего на французскую землю с чемоданом, резко выросли, так что он мог себе позволить иметь прислугу и пользоваться всеми благами цивилизации того времени. На Французской Ривьере расположился питомник с животными, используемыми для лечебных целей, а элита общества мечтала о дружбе с гениальным медиком и часто посещала его виллу. СМИ писали о невероятных методах профессора, им восторгались писатели и поэты, а торговцы даже придумали пикантные сувениры в виде хвостатых жертв, прикрывающих свои половые органы. Кроме 500 французов множество клиентов были довольны результатами после выписки из клиники Алжира.Женщины тоже захотели стать сексуальными красавицами, так что Сергей начал работы по пересадке яичников приматов своим клиенткам, а также мечтал, что сможет осеменить шимпанзе людской спермой. Однако этим фантазиям ученого было не суждено осуществиться из-за внезапной травли со стороны коллег. Они заметили, что эффект омоложения длиться недолго, после чего стало известно много сведений о тестостероне, продлевающим мужчинам жизнь и повышающим сексуальные потребности. В 40-х годах британский врач Кеннет Уокер назвал лечение Воронова средневековыми методами, после чего его карьера завершилась. До конца своих дней хирург жил в Швейцарии и был похоронен в Ницце. Про его операции вспомнили только после появления на рынке виагры, но в конце 90-х годов ученые предположили, что они могли стать виновниками передачи СПИДа, вот только не нашли весомых доказательств версии.