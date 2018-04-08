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Перед Пасхой в иерусалимском храме Гроба Господня мраморная плита на погребальном Ложе Спасителя стала источать кровь

В сетях было опубликовано видео, сделанное свидетелями события во время посещения иерусалимского храма Гроба Господня перед Пасхой. Плита из мрамора, покрывающая погребальное Ложе Спасителя, стала источать кровь.

Перед Пасхой в иерусалимском храме Гроба Господня мраморная плита на погребальном Ложе Спасителя стала источать кровь


Она находилась здесь с 1555 г, являясь святыней, где лежало тело Иисуса после распятия. С тех пор прошли века, но плиту никто не трогал. Два года назад реставраторы проводили работы в храме и затронули древний артефакт. Тогда люди уже предполагали, что такие события добром не закончатся, а сейчас можно увидеть результаты.



После просмотра сюжета мнения пользователей разделились. Неверующие лица сразу упомянули о чудесах и знамениях зверя, обольщающего население планеты. Они отметили, что не видят разницы между чудом или мошенничеством, а ученые пока хранят молчание.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:30
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