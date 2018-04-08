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Патриарх Кирилл поздравит с Пасхой заключенных Бутырской тюрьмы

Московский Патриарх Кирилл в Светлый праздник Пасхи проведает арестантов, содержащихся в СИЗО №2 Бутырской тюрьмы. Предстоятель православной церкви поздравит с Пасхальным воскресеньем более двух с половиной человек, находящихся в «Бутырке».

Патриарх Кирилл поздравит с Пасхой заключенных Бутырской тюрьмы


Патриарх Кирилл, предстоятель российской православной церкви в день Светлого праздника Пасхи по традиции отправляется туда, где его присутствие (по мнению патриарха) наиболее необходимо. В прошлом году, на Пасху глава российской православной церкви посетил детскую клиническую больницу, где поздравлял, благословлял и общался с детками, имеющими генетические патологии. В 2018-м, патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) собрался в места «не столь отдалённые».

Патриарх Московский собирается 8 апреля навестить арестантов, томящихся в «Бутырке» - крупнейшем следственном изоляторе столицы. Выбор всероссийского патриарха сделан не случайно: СИЗО №2 города Москва является одной из наиболее знаменитых тюрем России. Сегодня в Бутырской тюрьме содержатся более двух с половиной тысяч лиц, уже осуждённых или ещё ожидающий суда. Среди пребывающих ныне в столичном СИЗО №2 находятся и те, кто получил высшую меру наказания – пожизненное заключение.

Высший духовный чин РФ проведёт богослужение в старинном тюремном храме Покрова Пресвятой Богородицы. Кроме пасхальной службы, патриарх Кирилл также планирует провести встречи с осужденными, в ходе которых предстоятель всероссийской православной церкви преподнесёт подарки арестантам «Бутырки».
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Общество
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 13:30
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