Патриарх Кирилл поздравит с Пасхой заключенных Бутырской тюрьмы

Патриарх Кирилл, предстоятель российской православной церкви в день Светлого праздника Пасхи по традиции отправляется туда, где его присутствие (по мнению патриарха) наиболее необходимо. В прошлом году, на Пасху глава российской православной церкви посетил детскую клиническую больницу, где поздравлял, благословлял и общался с детками, имеющими генетические патологии. В 2018-м, патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) собрался в места «не столь отдалённые».Патриарх Московский собирается 8 апреля навестить арестантов, томящихся в «Бутырке» - крупнейшем следственном изоляторе столицы. Выбор всероссийского патриарха сделан не случайно: СИЗО №2 города Москва является одной из наиболее знаменитых тюрем России. Сегодня в Бутырской тюрьме содержатся более двух с половиной тысяч лиц, уже осуждённых или ещё ожидающий суда. Среди пребывающих ныне в столичном СИЗО №2 находятся и те, кто получил высшую меру наказания – пожизненное заключение.Высший духовный чин РФ проведёт богослужение в старинном тюремном храме Покрова Пресвятой Богородицы. Кроме пасхальной службы, патриарх Кирилл также планирует провести встречи с осужденными, в ходе которых предстоятель всероссийской православной церкви преподнесёт подарки арестантам «Бутырки».