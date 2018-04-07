Алена Савкина счастлива, что стала тетей

1 апреля Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко стали родителями. Роды проходили в прямом эфире, за которыми следили не только фанаты, но и сестра Ольги Алена. Сама Савкина не смогла присутствовать в больнице, так как заболела гриппом.Но болезнь не помешала сестре порадоваться за появление на свет племянницы. Девушка рассказала, что когда услышала первые крики малышки, то она расплакалась от переизбытка чувств. Теперь Алена ждет своего скорейшего выздоровления, чтобы познакомиться с малышкой.Савкина также рассказала, что девочка родилась уже с длинными волосами. Видимо, она будет являться обладательницей шикарных волос, как и мама. Девушка призналась, что Ольга тоже родилась длинноволосой, тогда как сама Алена появилась на свет лысой.