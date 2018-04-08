На орбите Луны исследователи заметили пришельца за рулем космического корабля
После просмотра последних фото NASA исследователь Streetcap сделал еще одно открытие. Он заметил на орбите Луны пришельца за рулем космического корабля, имеющего на голове шлем.
Сначала человек не поверил своим глазам, когда проводил исследование, но потом он был шокирован видом звездного путешественника, опубликовав ролик в сетях. Подписчики сразу стали обсуждать информацию, и тоже были заинтригованы необычным зрелищем. Они отметили, что ситуация не поддается логическому объяснению, однако на спутнике нашей планеты точно есть внеземные формы жизни.
Некоторые лица даже немного испугались, заметив сходство гуманоида с человеком. Он сидел в своем аппарате и летел к намеченной цели, но пока никто не знает, чем в действительности занимаются инопланетяне на поверхности небесного тела.
Сначала человек не поверил своим глазам, когда проводил исследование, но потом он был шокирован видом звездного путешественника, опубликовав ролик в сетях. Подписчики сразу стали обсуждать информацию, и тоже были заинтригованы необычным зрелищем. Они отметили, что ситуация не поддается логическому объяснению, однако на спутнике нашей планеты точно есть внеземные формы жизни.
Некоторые лица даже немного испугались, заметив сходство гуманоида с человеком. Он сидел в своем аппарате и летел к намеченной цели, но пока никто не знает, чем в действительности занимаются инопланетяне на поверхности небесного тела.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:30