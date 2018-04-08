На орбите Луны исследователи заметили пришельца за рулем космического корабля

Сначала человек не поверил своим глазам, когда проводил исследование, но потом он был шокирован видом звездного путешественника, опубликовав ролик в сетях. Подписчики сразу стали обсуждать информацию, и тоже были заинтригованы необычным зрелищем. Они отметили, что ситуация не поддается логическому объяснению, однако на спутнике нашей планеты точно есть внеземные формы жизни.Некоторые лица даже немного испугались, заметив сходство гуманоида с человеком. Он сидел в своем аппарате и летел к намеченной цели, но пока никто не знает, чем в действительности занимаются инопланетяне на поверхности небесного тела.