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Стивен Хокинг говорил о возможностях получения ценных полезных ископаемых во время колонизации других планет

Британский ученый во время жизни часто подчеркивал, что новые технологии позволят людям в будущем колонизировать другие планеты. Также Стивен Хокинг говорил о возможностях получения ценных полезных ископаемых, которых почти нет на Земле.

Они находятся в недрах Луны и Марса, а также стоит обратить внимание на содержимое астероидов. Специалисты прекрасно знают, что любой космический объект может иметь большие запасы редких веществ, а также 100 лет назад уже делали аналогичные прогнозы. Тогда они считались областью фантастики, но сейчас ситуация изменилась.

Стивен Хокинг говорил о возможностях получения ценных полезных ископаемых во время колонизации других планет


Космическое пространство и небесные тела не могут принадлежать одной стране. Так что компании, пытающиеся оккупировать территории, не могут выкупить звезду или планету для своих целей. Потому добыча внеземных ресурсов запрещена, чтобы избежать военных конфликтов.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:00
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