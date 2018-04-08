Стивен Хокинг говорил о возможностях получения ценных полезных ископаемых во время колонизации других планет

Они находятся в недрах Луны и Марса, а также стоит обратить внимание на содержимое астероидов. Специалисты прекрасно знают, что любой космический объект может иметь большие запасы редких веществ, а также 100 лет назад уже делали аналогичные прогнозы. Тогда они считались областью фантастики, но сейчас ситуация изменилась.Космическое пространство и небесные тела не могут принадлежать одной стране. Так что компании, пытающиеся оккупировать территории, не могут выкупить звезду или планету для своих целей. Потому добыча внеземных ресурсов запрещена, чтобы избежать военных конфликтов.