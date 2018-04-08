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Курс валют на 07.04.2018

Фонд Сороса готов вложиться в биткоин, но пока воздерживается от действий

Американский финансист и инвестор Джордж Сорос, возглавляющий 26-миллиардный фонд, вкладывать средства в покупку криптовалюты. Однако, по сообщению, агентство Bloomberg, инфестфонд пока воздерживается от каких-либо конкретных шагов в данном направлении.


Фонд Сороса готов вложиться в биткоин, но пока воздерживается от действий


87-летний Джордж Сорос, создавший целую сеть благотворительных организаций (так называемый «Фонд Сороса»), проявил интерес к мировым криптовалютам. По информации агентства Bloomberg, «добро на покупку» биткоинов от Сороса получил куратор фонда по макроинвестиям Адам Фишер. Это тем более удивительно, что не далее, как три месяца назад, на Всемирном экономическом форуме мультимиллиардер критиковал криптовалюты, называя их «мыльным пузырём»!

Но даже учитывая ту благосклонность к криптовалютам, которую сейчас начал демонстрировать господин Сорос, его фонд пока воздерживается от реальных вложений в биткоин. А средства в «Фонде Сороса» сосредоточены огромные: по последним данным, благотворительный инфестфонд трейдера и финансиста из США располагает не менее чем 26-ю миллиардами долларов.

Добавим, что выдержка и осмотрительность руководства фонда уже помогли сэкономить филантропу-миллиардеру не один миллион «вечнозелёных»: со времени проведения форума в Давосе биткоин уже «упал в цене» на 41 процент!
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Экономика / Главные новости
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 07:00
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